В Роскачестве рассказали, каких банкоматов стоит опасаться

В Роскачестве рассказали, какими банкоматами не стоит пользоваться. Об этом пишет ТАСС.

Так, если устройство на входе просит ввести ПИН-код карты, оно наверняка установлено мошенниками. Это же касается банкоматов, на экране которых горит надпись «вставьте карту».

Кроме того, эксперты дали советы по предотвращению кражи денег с карты.

Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники могут устанавливать на банкоматы считывающие с карты данные и запоминающие ПИН-код фальшивые клавиатуры и картоприемники, поэтому не рекомендуется пользоваться банкоматами на улице.

Установить такие устройства на банкоматы внутри банков сложнее, поскольку они находятся под наблюдением.

Кроме того, стоит проверять банкоматы на предмет считывающих устройств. Их, как правило, можно обнаружить самостоятельно, если хорошо присмотреться. Если такое устройство будет замечено, стоит отойти на безопасное расстояние и сообщить о своих подозрения в банк.