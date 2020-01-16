Чубайс: в России нужно прививать культуру развития стартапов
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российскому правительству нужно привить культуру развития стартапов по аналогии с США, передает РИА «Новости».
Чубайс пояснил, что тогда российские предприниматели будут также популярны у школьников страны, как и глава американской компании Tesla Илона Маска.
Так он ответил на вопрос, почему школьники страны знают Маска, но не знают российских предпринимателей.
Он выразил убеждение, что в стране есть задача поставить технологического предпринимателя на один из центров общественного внимания, однако это никак не решается. Он предложил решить эту проблему путем популяризации стартапов.
По словам Чубайса, у российского правительства категорически не хватает этой культуры, и понимания необходимости этого. Он направил свое пожелание новому составу правительства, которое должно вскоре сформироваться.
15 января глава государства подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым.
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