Помпео назвал победой подписание «первой фазы» сделки с Китаем

Госсекретарь США назвал победой подписание «первой фазы» торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом глава Госдепартамента заявил на своей странице в Twitter.

«Это огромная победа, мы горячо ее приветствуем», — написал Помпео.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер китайского Госсовета Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

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