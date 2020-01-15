В Казахстане назвали возможной сделку с Белоруссией о поставках нефти

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Белоруссия направила республике запрос на поставку нефти. Об этом пишет РИА «Новости».

От сказал, что направленная «Белнефтехимом» просьба поступила в министерство.

Ногаев также добавил, что в планы белорусского ведомства входит посещение Казахстана с целью обсуждения поставки в период до 20 января.

Глава Минэнерго отметил, что республика, в свою очередь, готова рассмотреть данное предложение и назвал сделку возможной.

«Я думаю, что сделка возможна», — заключил он.

Он также добавил, что казахстанская сторона готова варьировать условия, если такая необходимость возникнет.