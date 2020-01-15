ЛУКОЙЛ победил в конкурсе на оказание услуги управления спросом на российском энергорынке

Дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» ЛУКОЙЛ-Энергосервис стало победителем конкурса, проведенного Системным оператором Единой энергосистемы России (СО ЕЭС), и получило статус агрегатора управления спросом на электроэнергию.

Под координацией агрегатора свое потребление в периоды пикового спроса смогут сокращать нефтедобывающие предприятия ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь и ЛУКОЙЛ-Пермь, получая за это оплату со стороны оператора энергорынка.

Управление спросом позволяет не загружать в период пиковых нагрузок электростанции с наиболее дорогой стоимостью электроэнергии.

Таким образом, снижается стоимость электричества для всех потребителей и повышается общая надежность и гибкость энергосистемы.

В долгосрочной перспективе управление спросом позволяет избежать строительства избыточных генерирующих мощностей с низким коэффициентом использования в течение года.

В дальнейшем «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» планирует стать агрегатором и для других предприятий группы «ЛУКОЙЛ», а также сторонних компаний.