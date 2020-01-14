США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Дальнейшие шаги по снижению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки.

Обе стороны соглашения осознают, что снижение пошлин не состоится раньше, чем через 10 месяцев после подписания торговой сделки, заявили источники.

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне. Американскую сторону будет представлять непосредственно президент страны Дональд Трамп, а КНР — вице-премьер Лю Хэ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

— США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

— Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт почти 900 видов товаров