Yamaha советует не прятаться в чехлах для инструментов после побега Карлоса Гона

Компания Yamaha посоветовала не забираться внутрь футляров для инструментов после побега экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный Twitter компании.

Yamaha заявили, что попытки забраться внутрь чехла могут привести к несчастным случаям.

Ранее сообщалось, что Карлос Гон покинул здание, где содержался под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов, после чего сбежал из Японии в Ливан.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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