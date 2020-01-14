США расширили перечень санкций против КНДР
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США приняли решение о расширении перечня санкционных ограничений в отношении КНДР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что министерство финансов ввело ограничения на осуществление товарооборота двух северокорейских компаний из Пхеньяна и Пекина.
Уточняется, что от финансовых ограничений пострадали северокорейская компания Namgang Trading Corporation и китайская фирма Beijing Sukbakso.
По данным американского минфина, эти компании предприятия занимаются «отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж».
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