АТОР: туристы в Турции в 2020 году будут дольше ждать заселения в отели

В 2020 году туристам в Турции придется дольше ждать заселения в отели из-за введенных в стране мер по усилению защиты персональных данных. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее сотрудники турецких отелей для быстрого заселения делали копию паспортов и сами заполняли форму по учету гостей. Теперь же отелям запрещается делать копии чужих документов, а также запрашивать персональные данные, в том числе номера банковских карт или мобильных телефонов.

Отмечается, что запрет был введен несколько лет назад, но из-за отсутствия санкций многие им пренебрегали. В текущем году нарушителей ждут штрафы.

В АТОР отметили, что с наибольшим по времени ожиданием туристы могут столкнуться в высокий сезон.

В отелях возмутились, заявив, что после заполнения необходимых бланков копии постояльцев уничтожаются.

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