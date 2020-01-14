Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей. Об этом он заявил РИА «Новости».

Кудрин уточнил, что имел в виду сумму, которая фигурирует в заведенных уголовных делах. Только в прошлом году общий объем выявленных финансовых нарушений в этой сфере составил более 800 млрд рублей. Он отметил, что часть от этой суммы — нарушения бухгалтерского учета, процедур закупок.

По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем. Планируется, что к средине 2020 года орган внешнего государственного контроля перейдет на новую модель управления.

Ранее сообщалось, что Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе».