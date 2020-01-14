Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.

Согласно информации Объединенного кредитного бюро, общее количество потенциальных банкротов возросло до 1,15 миллиона.

При этом, в 2019 году кредиторы получили 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Отмечается, что основной причиной является отсутствие у задолжавших имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

Больше всего личных банкротств было зарегистрировано в Москве и московской области – 9,4 тысяч. Кроме того, значительное число обанкротившихся россиян оказались в Самарской и Свердловской областях и в Санкт-Петербурге.

Всего по стране было выявлено 47 новых банкротов на 100 тысяч населения.