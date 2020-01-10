Названа дата встречи по транзиту российского газа через Белоруссию

Совещание по утверждению тарифа на транзит нефти и нефтепродуктов из России по территории Белоруссии запланировано на понедельник, 13 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Федеральной антимонопольной службы России.

Уточняется, что в совещании примут участие не только тарифные органы двух стран, но и другие участники, должности которых не уточнили.

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