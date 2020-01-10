«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России на сумму свыше $5 млрд

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал о планах выступить с обновленными исками к России по поводу возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму. Об этом пишет Liga.net.

Он сказал, что сумма требований без учета процентов составляет $5 млрд, а с процентами превышает $7 млрд.

Витренко также выразил надежду на получение соответствующего решения суда в Гааге в конце 2020 года или в начале 2021 года.

По его словам, что в данный момент компания занимается подачей обновленных исков против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

До этого Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии».