Путин раскритиковал власти Крыма за недостатки в водоснабжении в регионе

Президент России Владимир Путин подверг критике власти Крыма за отсутствие должного внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в регионе сделано многое, но «еще не все».

«Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — заявил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В сентябре прошлого года сообщалось, что крымские власти планируют обеспечить около 87% жителей республики водоснабжением и чистой питьевой водой до 2024 года по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

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