«Нафтогаз» намерен подать новые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз Украины» намерен подать в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обновленные иски к России по крымским активам. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в интервью Liga.net.

По словам предпринимателя, сумма требований равна $5 млрд, с процентами — $7 млрд.

Он также отметил, что решение трибунала ожидается в конце 2020 или 2021 году.

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