Эксперты рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников

Эксперты рассказали, как адаптироваться к работе после праздников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в течение одного дня можно восстановиться, приняв теплый душ с утра, затем растереть тело и обязательно тепло одеться.

Кроме того, можно подбодрить себя в первый рабочий день зеленым чаем с кусочком шоколада утром.

Выходя на улицу, лучше пройтись до работы пешком, по возможности отказавшись от общественного транспорта. Отмечается, что это благоприятно подействует на организм и поможет взбодриться.

Перед первым рабочем днем необходимо выспаться и не перегружать себя компьютером.

На работе не нужно сразу нагружать себя сверх меры задачами, которые были до отдыха. Лучше всего начинать с простых видов работы, отказаться от серьезных переговоров, чтобы успеть войти в курс дела, а потом принимать серьезные решения.

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