Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения обстоятельств крушения самолета

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Украина приостановила полеты своих авиакомпаний над Ираном до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана», — заявил глава украинского правительства.

Он отметил, что решение будет пересмотрено после выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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