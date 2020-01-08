Президент авиакомпании МАУ заявил, что упавший в Тегеране Boeing был исправен
Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что упавший в Тегеране самолет Boeing 737-800 был исправен. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Дыхне, 6 января 2020 года проходило последнее плановое техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом
«Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей», — подчеркнул глава компании.
Он также отметил, что МАУ проведет тщательное расследование трагедии с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.
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