Нефть продолжает расти на фоне данных о смерти Сулеймани

Стоимость нефти на разные марки продолжает повышаться на фоне сообщений об ударе США по иранскому генералу Касему Сулеймани, передает «Интерфакс»

Согласно данным на вечер 3 января, цена на нефть марки Brent выросла на 3,54% или на $2,32 до $67,88 за баррель с предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI повысился 3,35% и составил $63,23 за баррель.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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