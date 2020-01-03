СМИ: Белоруссия попросила Россию снизить цену на нефть
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Контракт на поставку нефти из России на белорусские НПЗ не заключили, потому что Белоруссия попросила снизить контрактную цену, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
По словам источника, цена поставок рассчитывается как рыночная цена с прибавлением премии примерно в $10.
Он добавил, что российская сторона хочет сохранить данную цену, в то время как Белоруссия настаивает на снижении.
Ранее белорусские НПЗ заявили о прекращение поставок нефти из России. В «Транснефти» рассказали, что российские нефтяные компании не подали заявок на прокачку нефти в Белоруссию.
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