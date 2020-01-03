СМИ: Белоруссия попросила Россию снизить цену на нефть

Контракт на поставку нефти из России на белорусские НПЗ не заключили, потому что Белоруссия попросила снизить контрактную цену, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

По словам источника, цена поставок рассчитывается как рыночная цена с прибавлением премии примерно в $10.

Он добавил, что российская сторона хочет сохранить данную цену, в то время как Белоруссия настаивает на снижении.

Ранее белорусские НПЗ заявили о прекращение поставок нефти из России. В «Транснефти» рассказали, что российские нефтяные компании не подали заявок на прокачку нефти в Белоруссию.

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