Миллиардер Алишер Усманов рассказал, кто может стать наследниками его состояния. Об этом сообщает Financial Times.

Бизнесмен отметил, что, что на его жизненном пути ему помогали многие люди.

По его словам, он хочет передать свои акции членам семьи и заслужившим это сотрудникам.

Усманов заявил, что все, кто находится на высоких позициях, «примут участие» в данном процессе.

Миллиардер подчеркнул, что если у человека есть что-то, полученное от судьбы, он должен этим поделиться.

Алишер Усманов входит в топ богатейших россиян. Его состояние в настоящее время оценивается в $12,6 млрд.