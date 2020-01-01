Украина транспортировала первые кубометры российского газа в ЕС
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Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с «Газпромом», передает «Интерфакс».
«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении оператора.
Также генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил об успешном выполнении нового договора.
Ранее «Газпром» и «Нафтогаз» успели подписать соглашение сроком на пять лет.
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