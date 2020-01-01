С 1 января в России ограничили проценты и штрафы по потребкредитам

С 1 января в Росии проценты и штрафы по потребительским кредитам не смогут превышать сумму предоставленного кредита более чем в 1,5 раза, сообщает ТАСС.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2018 года.

Отмечается, что в основном это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансовых организациях, поскольку ограничения действуют для потребкредитов сроком на год.

Также с начала 2020 года вводится запрет на начисление процентов, неустойки, штрафа, пени, если срок возврата на момент его заключения не превышает один год после того, как сумма начисленных процентов достигнет полуторакратного размера суммы кредита.