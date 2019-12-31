Замглавы ЕК назвал подписание РФ и Украиной соглашения по транзиту великим днем

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписание Россией и Украиной соглашения о продолжении транзита российского газа великим днем для энергобезопасности Европы, передает «Интерфакс».

«Это — великий день для энергетической безопасности Европы. Все части этого пазла теперь на своих местах», — сказал он.

Шефчович приветствовал подписание контракта о транзите.

Он отметил, что это означает, что газ 1 января 2020 года продолжит поступать из России в Европу через Украину.

Ранее Москва и Киев подписали контракт на транзит российского газа.

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