ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году
Инфляция в России в 2019 году достигла 3%.
Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.
Согласно данным финансового регулятора, в 2019 году снизился рост потребительских цен.
Как известно, за 2018 год они были на уровне 4,3%.
До этого в Минэкономразвития предположили, что инфляция по итогам 2019 года установится на отметке 3-3,1%.
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