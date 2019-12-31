ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году

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Инфляция в России в 2019 году достигла 3%.

Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.

Согласно данным финансового регулятора, в 2019 году снизился рост потребительских цен.

Как известно, за 2018 год они были на уровне 4,3%.

До этого в Минэкономразвития предположили, что инфляция по итогам 2019 года установится на отметке 3-3,1%.

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