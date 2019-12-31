С нового года максимальный размер долга снова ограничат

В России начнет действовать последний этап ограничения предельного долга. Об этом информирует РИА «Новости».

Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Уточняется, что данные меры направлены на снижение количества игроков на микрофинансовом рынке. До этого уже получилось ужесточить оценки кредитоспособности заемщиков и уменьшить разрыв условий между «займами до зарплаты» и крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.

Так, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Обращается внимание на то, что данное ограничение распространяется также и на неустойки (пени и штрафы). И платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.