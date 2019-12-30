ФАС возбудила дело против Booking.com B.V.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, дело было возбуждено вследствие того, что компания требовала от гостиниц, отелей, хостелов и др. обязательного соблюдения паритета цен и номеров на территории России.

Кроме того, Booking.com B.V. навязывал условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

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