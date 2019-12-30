В России могут переименовать все производимые в России гражданские самолеты
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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что все производимые в России гражданские самолеты могут получить другие наименования. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что, возможно, будет сделана линейка лайнеров с единым названием.
«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов,» — сказал Слюсарь.
Он подчеркнул, что также необходимо «правильно подойти к наименованию продуктов» данного дивизиона воздушных судов.