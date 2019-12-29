Представители России и Украины продолжили переговоры по газу
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В Вене представители Украины и России продолжили работу над согласованием текста договора о транзите газа, передает ТАСС.
Как пояснил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, цель встречи — финализировать все договоренности.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что российская и украинская стороны не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
26 декабря Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей.
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