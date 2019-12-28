Путин утвердил закон о виноградарстве и виноделии

Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о виноградарстве и виноделии в России. Соответствующий документ выложили на официальном портале правовой информации.

Согласно поступившей информации, закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Как известно, документ будет базовым для отрасли.

Уточняется, что в нем прописаны основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия.

Отмечается, что данная мера призвана улучшить качество продукции и конкурентоспособности напитков, которые созданы из российского винограда.

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