Путин утвердил закон о виноградарстве и виноделии
close
Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о виноградарстве и виноделии в России. Соответствующий документ выложили на официальном портале правовой информации.
Согласно поступившей информации, закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Как известно, документ будет базовым для отрасли.
Уточняется, что в нем прописаны основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия.
Отмечается, что данная мера призвана улучшить качество продукции и конкурентоспособности напитков, которые созданы из российского винограда.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
— Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии