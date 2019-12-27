Госдеп: подрядчики «Северного потока – 2» должны свернуть работы к 20 января

Компании-подрядчики проекта газопровода «Северный поток – 2» смогут избежать санкций США, если свернут работу до 20 января 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный департамент Соединенных штатов.

Госдепартамент введет санкции, если компании не завершат строительство «Северного потока – 2» в течение 30 дней после принятия оборонного бюджета США, в котором содержатся ограничительные меры против российского проекта.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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