Украина вынесла первое наказание за полет над Крымом
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Уточняется, что штраф наложат на акционерное общество «Авиакомпании Euro-Asia Air». Самолет авиаперевозчика пролетел над Крымом 8 августа 2019 года, в результате чего украинская Госавиаслужба приняла решение о взыскании штрафа.
Как отмечается, авиакомпания добровольно оплатила взыскание, признав свою вину. В связи с этим, госбюджет Украины недавно пополнился на сумму в $5,9 тыс.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
До этого в Крыму назвали абсурдом штрафы Украины за полеты на полуостров.