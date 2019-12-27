Украина вынесла первое наказание за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Уточняется, что штраф наложат на акционерное общество «Авиакомпании Euro-Asia Air». Самолет авиаперевозчика пролетел над Крымом 8 августа 2019 года, в результате чего украинская Госавиаслужба приняла решение о взыскании штрафа.

Как отмечается, авиакомпания добровольно оплатила взыскание, признав свою вину. В связи с этим, госбюджет Украины недавно пополнился на сумму в $5,9 тыс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

До этого в Крыму назвали абсурдом штрафы Украины за полеты на полуостров.