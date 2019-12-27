В Госдуме отреагировали на реакцию США о запуске поездов по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на критику посольства США на Украине относительно запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Об этом сообщает RT.

По его словам, железнодорожное сообщение с одним из российских регионов может вызвать только радость. особенно у крымчан.

«А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров», — сказал Бальбек.

По словам депутата, Вашингтон сознательно отвергает все происходящее в Крыму за последние пять лет. Парламентарий считает, что все улучшения, которые были сделаны для жителей региона, посольство США воспринимает как повод для протестов.

«Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», — сказал Бальбек.

Ранее в посольство США на Украине заявили, что действия России, в частности, запуск движения поездов по Крымскому мосту, «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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