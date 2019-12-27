В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
В Крыму полагают, что реакция американской стороны по поводу запуска ж/д сообщения с Крымом была вполне ожидаема и вызвана завистью. С таким мнением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредставительстве Крыма при президенте страны Александр Молохов, передает РИА «Новости».
Он констатировал, что Россия показала всему миру, что способна самостоятельно реализовать крупный проект в условиях антироссийских санкций. Осуждающее заявление Соединенных Штатов всего лишь означает, что страна завидует.
«Другой позиции от США не стоило ожидать», — отметил Молохов.
По его словам, открытие Крымского моста стало очень важным событием для жителей полуострова. Он признался, что собирается встретить Новый горд в поезде на мосту и гордится этим.
«Крымский мост — это гордость России», — заключил Молохов.
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин. В посольстве США на Украине выпустили осуждающее заявление в связи с этим событием.
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