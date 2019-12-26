В «Роснефти заявили о приоритетном значении для компании катализаторного бизнеса

«Роснефть» рассматривает катализаторный бизнес как один из приоритетов, заявил вице-президент компании Александр Романов.

«Спрос на топливо постоянно увеличивается, поэтому и производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности будет продолжать расти опережающими темпами. К 2022 году объем мирового рынка составит, по разным оценкам, от $7,5 млрд до $8 млрд. Это плюс 10–15% к текущему уровню», — заявил Романов в интервью РБК.

Он подчеркнул, что самый быстрорастущий спрос на катализаторы сформировался в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. И эта география, по его словам, сохранится в ближайшие годы.

При этом в России этот рынок очень сегментарный и, можно сказать, устоявшийся, отметил Романов.

«В каждом сегменте свой лидер, за исключением, пожалуй, гидроочистки и гидрокрекинга. Поэтому за этот сегмент была отчаянная гонка. Мы оказались впереди благодаря успешному запуску производства в Стерлитамаке», — отметил он.

«А есть, например, катализаторы каталитического крекинга — тоже в общем-то интересное направление. Это самый большой по объему сегмент, крупнотоннажное производство. Еще лет пять назад здесь полностью доминировали иностранные поставщики — Grace и голландский Akzo Nobel. Сейчас ситуация прямо противоположная. Лидеры рынка — Ишимбайский завод катализаторов и «Газпромнефть — Каталитические системы», — рассказал Романов.

При этом «Роснефть» не имеет планов по выходу в сегмент катализаторов каталитического крекинга.

«Мы лидеры и, по сути, единственные в стране, кто выпускает платиносодержащие катализаторы риформинга. Мы единственные в России, кто выпускает катализаторы для производства водорода, а теперь и гидроочистки дизельного топлива, — говорит вице-президент »Роснефти». — С одной стороны, по объему производства это несопоставимые вещи: 60 т в год платиносодержащих катализаторов против сотен тонн каткрекинга. Но у этих продуктов и стоимость очень отличается. Риформинг и изомеризация — самые дорогие катализаторы, на них приходится порядка 40% всех процессов переработки. Поэтому сложно говорить о каком-то одном лидере рынка катализаторов в стране. Он в каждом сегменте свой. И главное, что это все российские компании. Нам удалось полностью разбить монополию импорта западных производителей».

В ближайшее время мы будем делать упор на развитии производства катализаторов риформинга и гидроочистки дизельного топлива, подчеркнул Романов.

«В среднесрочной перспективе планируем освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. Наша стратегическая цель — в течение ближайшего года-полутора решить вопрос обеспечения 100% потребностей наших НПЗ в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене. После этого будем активно выводить нашу продукцию на рынок», — отметил он.