В «Роснефти» заявили о готовности потеснить мировых мейджоров на рынке катализаторов

Вице-президент «Роснефти» Александр Романов рассказал о перспективах работы компании в сегменте катализаторного бизнеса на зарубежных рынках.

«Процесс формирования и развития катализаторного бизнеса зависит от интеграции науки, инжиниринга и производства. В этом смысле у российских компаний очень хороший фундамент. У нас сформирована уникальная научная школа», — констатировал Романов в интервью РБК.

При этом он признал, что имеет место определенное отставание с точки зрения спецификации. Именно поэтому, по его словам, «нам надо усилиться в области моделирования каталитических процессов, укрепления аппаратурной базы лабораторий для наработки большего объема исходных данных для моделирования, для разработки прогнозов работы катализаторов».

И это не только вопрос инвестиций, настаивает Романов.

«Важно правильно настроить всю цепочку работ: от опытно-конструкторских и инженерных до собственно производства. В «Роснефти» такая цепочка уже создана. Наш корпоративный научный центр — крупнейший в Европе, включает в себя 32 проектных и исследовательских института, а также 41 центр компетенции с общей численностью сотрудников более 15 тыс. человек. Работы по моделированию каталитических процессов, сервисному сопровождению эксплуатации разработанных и внедренных в производство катализаторов ведет наш инжиниринговый центр, сформированный на базе Центра исследований и разработок — РН-ЦИР», — отметил он.

«В дополнение к этому мы развиваем парк пилотных установок в Средневолжском НИИ нефтепереработки, который расположен в непосредственной близости к Новокуйбышевскому заводу катализаторов, — пояснил Романов. — Раньше создание подобных наукоемких производств было доступно ограниченному количеству компаний, эту нишу занимали мировые мейджоры. Теперь мы готовы их потеснить».