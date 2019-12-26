«В Роснефти» рассказали об отечественном катализаторе, работающем как на легком, так и на тяжелом сырье

Вице-президент «Роснефти» Александр Романов рассказал в интервью РБК о коммерческих планах в отношении новых продуктов.

«Не так давно мы провели на Уфимской группе НПЗ промышленные испытания катализатора гидроочистки дизельного топлива собственного производства. Это уникальный продукт, наша корпоративная инновация — единственный отечественный катализатор, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье и обеспечивает на выходе дизельное топливо класса Евро-5», — рассказал Романов.

По его словам, испытания показали, что устойчивое снижение содержания серы происходит не только на прямогонном сырье, но и при вовлечении до 40% компонентов вторичного происхождения. До настоящего момента это являлось недостижимой задачей для многих западных поставщиков катализаторов, отметил он.

«Более того, по активности наш катализатор значительно превосходит ранее использовавшиеся на предприятиях компании импортные аналоги, — говорит вице-президент «Роснефти». — Его стартовая температура эксплуатации ниже, что дает возможность увеличения межрегенерационного цикла эксплуатации катализатора — одного из основных показателей его эффективности. Поэтому мы уверены, что у нашего продукта хорошие коммерческие перспективы».

«Наше предприятие в Стерлитамаке полностью готово к производству катализаторов гидроочистки. С января 2020 года мы полностью переходим с импорта этого вида катализаторов, а также планируем выйти на рынок России и зарубежья с конкурентным предложением катализаторов гидроочистки дизельных топлив», — уточнил Романов.