Исключение зависимости от импортных катализаторов — вопрос энергобезопасности страны, считают в «Роснефти»

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки — исключение зависимости от импортных поставщиков катализаторов, считает вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

«Это не просто бизнес-цель, а, по сути, вопрос энергобезопасности страны. Потому что в случае перебоев поставок встанет не просто каждый завод в России, встанет каждый автомобиль, возможности производства экологически чистого топлива будут сведены на нет», — заявил Романов в интервью РБК.

По его словам, еще несколько лет назад зависимость от импортных катализаторов составляла до 100%.

«Сейчас, конечно, уже меньше. «Роснефть» по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе и собственного производства. У нас работают два катализаторных предприятия — Ангарский и Новокуйбышевский заводы», — отметил Романов.

На установках риформинга бензина мы уже несколько лет поэтапно производим замену импортных катализаторов на собственные, заметил вице-президент «Роснефти».

«Катализаторы риформинга — самые дорогие, но они и служат до 10 лет. На сегодняшний день уже более 60% используемых нами катализаторов риформинга произведены на нашем заводе в Ангарске. Так же как и катализаторы парового риформинга для производства водорода. Более 70% водорода вырабатывается нами на собственных катализаторах. Кстати, эти же катализаторы не менее успешно эксплуатируются российскими предприятиями других нефтяных компаний», — пояснил Романов.