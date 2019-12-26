Названо самое продаваемое в России импортное вино
По данным Роскачества, лидером по экспорту вина в Россию является Испания, передает РИА «Новости».
От туда поставляется 43,7 млн литров в год, что является почти пятой частью всего объема. На втором месте – Италия, поставляющая 38,3 млн литров вина.
Третье место занимает Грузия. При этом 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым из них является «Киндзмараули».
Франция - на четвертом месте в рейтинге импорта.
Пятерку лидеров замыкает Абхазия, поставившая в прошедшем году в Россию 19 млн литров вина.
Эксперты отмечают,что при выборе не стоит искать только раскрученные наименования, а прежде всего уделить внимание этикетке, цене и месту покупки.
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