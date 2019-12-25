После запуска поездов по Крымскому мосту Украина завела уголовное дело

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Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в связи с проездом первого пассажирского поезда Петербург — Севастополь, проехавшего через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом пишет прокуратура в своем Telegram-канале.

Как отмечается, уголовное делопроизводство заведено по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины.

По мнению украинской стороны, данные действия России нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также являются свидетельством пренебрежения принципами и нормами международного права.

Данные сведения зафиксированы в Едином реестре досудебных расследований. Это было сделано по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым.

Уточняется, что в прокуратуре пообещали дать правовую оценку запуску данной ситуации и назвали ее «незаконной».

До этого стало известно, что первый поезд из Петербурга в Крыму встречали гармошкой и цветами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.