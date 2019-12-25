В МИД России назвали возможный ответ на санкции США по «Северному потоку — 2»

Россия может расширить список американских граждан, которым запрещен въезд на российскую территорию, в ответ на санкции США по «Северному потоку — 2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова.

«Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — заявил дипломат.

Отмечается, что запрет может коснутся инициаторов санкций, которые наиболее выступали за продвижение мер против России.

Рябков отметил, что эти люди не смогут пересечь границу России.

«Но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм», — пояснил за главы МИД.

По словам дипломата, российские санкции не коснутся бизнес и инвесторов США.

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