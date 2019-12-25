Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он сказал, что $2,9 млрд, которые будут выплачены Россией в качестве исполнения уже вступившего в силу решения суда, являются каплей в море относительно тех претензий и рисков, которые могли бы возникнуть в адрес России.

По его мнению, суммы для Москвы могли бы оказаться намного больше.

Козак также добавил, что пока нельзя говорить о том, кто «выиграл» в результате подписания соглашения.

До этого стало известно, что «Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд.