Корпорация МСП и SCHNEIDER GROUP подписали дорожную карту по взаимодействию

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и SCHNEIDER GROUP заключили соглашение о реализации совместных проектов по локализации.

В рамках партнерского соглашения SCHNEIDER GROUP получает возможность направлять запрос на поиск потенциальных поставщиков, перспективных площадок и производственных партнеров из числа субъектов МСП. Кроме того, Корпорация организует взаимодействие между клиентами SCHNEIDER GROUP и банками-партнерами Корпорации МСП.

«Корпорация МСП является ключевым институтом развития малого и среднего предпринимательства в России. Подписание «дорожной карты» по локализации производства партнеров компании SCHNEIDER GROUP в России является важным шагом на пути развития нашей стратегии по оказанию услуг локализации», — подчеркнул СEO и президент SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер.

«Корпорация станет надежным партнером для осуществления совместных проектов по локализации и последующему встраиванию российских субъектов МСП в производственные цепочки иностранных компаний, локализующих производство на территории России», — отметил Антон Перлин, старший менеджер проектов по развитию глобального бизнеса SCHNEIDER GROUP.

«Мероприятия, направленные на установление и расширение кооперационных связей между российскими МСП и иностранными компаниями, работающими в России, утверждены в Национальном проекте в дополнение к другим инструментам, нацеленным на развитие субъектов МСП как поставщиков крупных компаний. Уверен, что сегодняшнее подписание будет полезно как нашим партнёрам из SCHNEIDER GROUP, так и потенциальным поставщикам услуг из числа российских компаний малого и среднего бизнеса», - прокомментировал Никита Банцекин, руководитель дирекции международной деятельности Корпорации МСП.

Корпорация МСП была создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего бизнеса. Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является содействие встраиванию российских малых и средних предприятий в цепочки поставок иностранных компаний, локализовавших свое производство в России.