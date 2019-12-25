Visa опровергла информацию о сбоях работы карт

Представительство Международной платежной системы Visa заявило, что карты работают в обычном режиме. Об этом говорится на странице в Twitter компании.

«Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности», — заявила компания.

До этого пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают. Около 88% владельцев Visa не смогли провести платежные операции. С такой же проблемой столкнулись 77% пользователей Mastercard. При этом официальной информации о работе карт Mastercard не поступало.