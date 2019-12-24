Корпорация МСП на стратегических сессиях в субъектах РФ поддержала 147 проектов с инвестициями на 42 млрд рублей

С 2016 по 2019 годы Корпорация МСП совместно с главами регионов и правительствами субъектов РФ, а также организациями инфраструктуры в субъектах РФ (в том числе региональными гарантийными организациями) провела порядка 70 выездных стратегических сессий в разные регионы страны, в том числе стратегических сессий по отбору инвестиционных проектов.



По результатам выездных стратегических сессий реализовано 147 проектов общим объемом инвестиций около 42 млрд рублей.

Объем совместных гарантий Корпорации с поручительством региональных гарантийных организаций (согарантий) за 2016–2019 гг. составляет более 25 млрд рублей (соответствующие поручительства РГО – 4,2 млрд рублей), что позволило регионам привлечь объем финансовой поддержки (инвестиций) в проекты субъектов МСП на сумму более 49 млрд рублей.

При этом благодаря постоянному взаимодействию Корпорации с региональными органами власти существенно улучшилось качество проектов, направляемых на рассмотрение. Так в рамках сотрудничества Корпорации с Минвостокразвития России и субъектами Российской Федерации ДФО повысилось качество представляемых субъектами МСП заявок: количество отозванных проектов МСП ДФО, направленных на рассмотрение в Корпорацию, снизилось с 83% в 2017 году до 5% в 2019 году. Увеличение процента рассматриваемых проектов напрямую связано с введением Корпорации образовательных и консультационных программ, а также организацией УРМ (удаленных рабочих мест) МСП Банка, направленных на содействие заявителям в формировании заявок и документов, обосновывающих заявки, на получение кредитных ресурсов.