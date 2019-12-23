Козак опроверг данные о контрактах по прямому транзиту газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак опроверг информацию о том, что Россия якобы уже заключила контракты с некоторыми украинскими компаниями для прямых поставок газа на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, договоренности о прямых поставках газа будут обсуждаться после Нового года.

«Сегодня на Украине разгорается «буря в стакане» по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ», — сказал Козак.

Он добавил, что это не соответствует действительности. У России есть договоренности с правительством Украины и Москва действует «строго в рамках этого протокола», заключил вице-премьер.

Отмечается, что протокол предполагает возможность возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

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