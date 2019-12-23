Санкции против «Северного потока» неприемлемы, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что в Кремле надеются, что санкции против «Северного потока - 2» не станут препятствием для завершения строительства. В настоящее время ситуация анализируется, добавил он.

«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас», — заявил Песков.

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