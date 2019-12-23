Греф: очистка банковского сектора России подходит к концу

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что реструктуризация и очистка банковского сектора в РФ подходит к концу, передает ТАСС.

Он отметил, что «большие истории» с проблемами в банковском секторе остались в прошлом.

«Похоже, что движется к концу мощная реструктуризация и очистка банковского сектора. Этот год, насколько я помню, порядка 30 банков потеряли лицензии, ни один из первой сотни не пострадал»,- - сказал он в интервью каналу «Россия 24» .

Греф отметил, что Сбербанк в январе — октябре 2019 года получил рекордную чистую прибыль в 740 млрд руб., что является рекордом.

По итогам года, отметил Греф, банк также ожидает хороший результат.