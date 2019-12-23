Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» еще не закончена, заявил Новак

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» еще не завершена. Об этом сообщает ТАСС.

Новак отметил, что российская сторона с пониманием относится к возможности возмещения ущерба покупателям. Он подчеркнул, что «речь идет не о запредельных суммах».

По его словам, в настоящее время идут переговоры и различная претензионная работа.

Уточняется, что «Транснефть» планировала завершить оценку последствий от инцидента с нефтепроводом «Дружба» к середине 2020 года.

В апреле 2019 года в нефтепровод «Дружба», по которому совершается экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное сырье. Из-за чего прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырье нескольких малых производителей. В мае поставки возобновились.