Новак заявил о росте добычи нефти в России в 2019 году
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Министр энергетики Александр Новак прогнозирует рост добычи нефти в России до 560 млн тонн к концу 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, добыча нефти за 2019 год составит 560 млн тонн, что на 0,7% больше, чем в 2018 году.
Новак также отметил, что добыча угля сохраняется на прошлогоднем уровне – 437 млн тонн.
Кроме того, по выработке электроэнергии прогнозируется около 1 триллион 102 миллиона кВт.ч, что больше на 1% по отношению к 2018 году.
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